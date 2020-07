La Distributed Technology sarà alla base della EMUI 11, parola di Huawei (Di lunedì 20 luglio 2020) Huawei conferma gli avanzamenti dei lavori circa lo sviluppo della EMUI 11 di cui la "Distributed Technology" dovrebbe esserne il fulcro L'articolo La Distributed Technology sarà alla base della EMUI 11, parola di Huawei proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Distributed Technology

Ninja Marketing

Non esistono settori in cui gli appassionati di blockchain non abbiano provato ad applicare questa tecnologia. La Distributed Ledger Technology viene utilizzata nella logistica, nell’industria manifat ...Secondo l’edizione 2020 dell’Accenture Technology Vision, per riprendersi con successo, le aziende devono adottare il più rapidamente possibile mentalità e prospettive nuove, riesaminando i modelli fo ...