Inter, Sconcerti: “Stagione buttata via con Conte, troppe polemiche. Zhang assente” (Di lunedì 20 luglio 2020) Con un duro editoriale sulle colonne del Corriere della Sera, il noto giornalista Mario Sconcerti ha fatto il punto della stagione dell‘Inter, non riservando parole particolarmente lusinghiere alla gestione Conte: “L’Inter esce con calma dalle sue ultime possibilità quasi non avesse mai creduto di averne. A Roma non c’è stato nessun furore, solo una buona, normale partita di fine campionato fra due squadre di qualità ma esauste. Vedremo oggi a che punto sarà la confusione della Juve, ma non credo avrà i ritmi dell’Olimpico. La Juve è abituata alle partite decisive anche quando è disponibile al crollo. È strano vedere una partita finale come fosse una gara qualunque. Ma è mancata soprattutto la voglia di giocare, la convinzione ... Leggi su sportface

