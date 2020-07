Infortuni: Conflavoro Pmi a ministro Catalfo, necessari incentivi e rimborsi totali per dpi (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug. (Labitalia) - Conflavoro Pmi ha partecipato oggi al tavolo in videoconferenza dedicato a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro convocato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Per l'associazione è intervenuto il presidente nazionale Roberto Capobianco, chiedendo maggiore coordinamento tra i territori e, soprattutto, incentivi e rimborsi immediati e totali alle aziende circa i costi effettuati nei mesi scorsi e per il prossimo futuro, dovuti agli adeguamenti di ambiente e strumenti di lavoro per frenare la diffusione del Covid. “La tematica è tra le primarie missioni di Conflavoro – spiega Roberto Capobianco – poiché vediamo nella prevenzione e nella sicurezza in azienda il crocevia per un sereno equilibrio tra vita ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni Conflavoro Infortuni: Conflavoro Pmi a ministro Catalfo, necessari incentivi e rimborsi totali per dpi Il Tempo