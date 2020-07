Incidente a Villasimius, esce all’alba dalla discoteca e viene travolto da un’auto: morto 21enne (Di lunedì 20 luglio 2020) Incidente all’alba di oggi sulla strada provinciale 17 a Villasimius, nel Sud della Sardegna: un ragazzo di 21 anni è stato travolto da un’auto guidata da un coetaneo dopo essere uscito a piedi da una discoteca della zona. L’impatto è stato talmente violento che il giovane è stato scaraventato sull’asfalto mentre la vettura è finita fuori strada. Indagini in corso. Il sabato sera è finito in tragedia per un ragazzo sardo di 21 anni: dopo essere uscito a piedi da una discoteca di Villasimius, nel Sud della Sardegna, è stato travolto e ucciso da un’auto con a bordo altri due giovani, che sono rimasti sotto choc. È successo all’alba di oggi, domenica 19 luglio. Ancora da chiarire ... Leggi su limemagazine.eu

