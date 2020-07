Immobile, il consiglio di Cristiano Ronaldo a Szczesny è inutile: rigore perfetto (Di lunedì 20 luglio 2020) TORINO - Juve contro Lazio è anche Ronaldo contro Immobile . Prima la doppietta di CR7, poi il calcio di rigore di Ciro. Una sfida che vale per la classifica capocannonieri. E sull'episodio del ... Leggi su corrieredellosport

Al centro del discorso, il consiglio sull’angolo dove buttarsi, quello alla destra del portiere, che si rivela pure giusto. Il polacco però, va da quel lato, ma non basta. Immobile fa gol e arriva a ...

TORINO - Juve contro Lazio è anche Ronaldo contro Immobile. Prima la doppietta di CR7, poi il calcio di rigore di Ciro. Una sfida che vale per la classifica capocannonieri. E sull’episodio del penalty ...

Al centro del discorso, il consiglio sull'angolo dove buttarsi, quello alla destra del portiere, che si rivela pure giusto. Il polacco però, va da quel lato, ma non basta. Immobile fa gol e arriva a ...