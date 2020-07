Il paese di Boccaccio, rimasto senza sposi, teme l'impatto di una seconda ondata (Di lunedì 20 luglio 2020) “Il lockdown per Covid costerà un milione e mezzo alle casse comunali, di cui 500.000 euro di mancati incassi”. A parlare è Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, comune di 16.000 abitanti in Valdelsa, a circa mezz’ora di macchina da Firenze. Per la sesta e ultima puntata dell’inchiesta sullo stato delle piccole e medie città italiane alla luce della pandemia, HuffPost è sbarcato nel luogo che ospita la casa della famiglia di Giovanni Boccaccio, autore del Decameron. “Qui vengono da sempre gli stranieri a sposarsi – spiega il Primo cittadino – perché, come rilevato dal Centro studi turistico di Firenze, dopo la capitale e Fiesole siamo la terza meta della Regione per il turismo wedding”. Un numero importante di scambi di anelli, circa 100-110 funzioni all’anno, che si tengono a ... Leggi su huffingtonpost

Per la sesta e ultima puntata dell’inchiesta sullo stato delle piccole e medie città italiane alla luce della pandemia, HuffPost è sbarcato nel luogo che ospita la casa della famiglia di Giovanni ...

Decameron, punto e a capo

Dovevano essere i giorni di Mercantia, il 33esimo Festival Internazionale del Quarto Teatro in scena dal 15 al 19 luglio. Annullato a causa del Covid-19, il Festival non sarà "rimpiazzato" ma Certaldo ...

