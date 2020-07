Giulia de Lellis, commenta il post di Aurora Ramazzotti: cosa ha detto (Di lunedì 20 luglio 2020) Giulia de Lellis ha pubblicato ieri una storia dove commenta in modo diretto il post coraggioso di Aurora Ramazzotti, personaggio in vista sui social e non solo perchè è figlia d’arte. Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti ha condiviso uno scatto che ha fatto immediatamente parlare. La primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è mostrata senza trucchi e filtri, immortalando in un primo piano anche i suo appena accentuati e normali difetti estetici. Al post Aurora ha accompagnato una didascalia dove esalta la bellezza pura, dove non bisogna temere di mostrarsi come si è e dove bisogna superare ogni possibile critica negativa e giudizio riscoprendo una forza ... Leggi su quotidianpost

