Gisele Bündchen: la top model festeggia oggi 40 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) Compie oggi 40 anni Gisele Bündchen, supermodella di fama mondiale che non ha bisogno di presentazioni! Dagli anni ’90 è ormai nota semplicemente come Gisele, un’inconfondibile bellezza e un carisma senza pari. Nasce in Brasile il 20 luglio 1980, in una famiglia modesta di origini tedesche ed oggi è una delle modelle più ricche al … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Gisele Bündchen