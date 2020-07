Ex Ilva, sciopero a oltranza degli operai: “Indietro non si torna” (Di lunedì 20 luglio 2020) BARI – Hanno affisso uno striscione inquietante davanti al siderurgico di Taranto. Ci sono i teschi che indossano i caschi a simboleggiare gli operai morti e sopra di loro la raffigurazione della morte, con il volto dell’amministratore delegato di Arcelor Mittal Lucia Morselli, che stringe fra le mani una falce. Accanto si legge: “A tutto c’e’ rimedio tranne che a Lucia”. È iniziato cosi’ lo sciopero indetto dal sindacato Usb. Gli operai stanno presidiando i cancelli del siderurgico di Taranto dalle sette del mattino di oggi e hanno scelto anche un hashtag per sintetizzarne i motivi: “indietro non si torna”.Il sindacato intende ribadire il proprio dissenso nei riguardi della multinazionale che gestisce l’impianto piu’ grande d’Europa. “Degli 8.200 operai totali della fabbrica, 3000 sono in attivita’, 3000 in cassa integrazione e gli altri suddivisi tra ferie, malattia e infortuni”, spiegano gli operai convinti che “le 3000 unita’ al lavoro sono destinate a scendere tra la fine di luglio e l’inizio di agosto con la fermata di altri due reparti: Pla/2 (produzione lamiere, ndr) e Laf (laminatoio a freddo, ndr). A questo si somma lo stato attuale degli impianti che non sono manutenuti e rappresentano un rischio costante per chi lavora”. Il sindacato chiede che Arcelor Mittal “vada via” per “ricominciare a parlare di futuro per l’acciaieria e per Taranto”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Ex Ilva, sciopero a oltranza degli operai: “Indietro non si torna” Ex Ilva, proroga della cassa integrazione di altre 13 settimane Ex Ilva, Peacelink: “Sabato a Taranto superati limiti del Pm10”. Costa: “Inviata ispezione straordinaria” VIDEO | A Taranto il vento forte solleva e sparge le polveri dell’ex Ilva Ex Ilva, consiglio di fabbrica terminato: stop alle relazioni con ArcelorMittal Ex Ilva, da consiglio di fabbrica 7 punti programmativi e ‘no’ ai licenziamenti Leggi su dire

_COSMOPOLIS_ : ArcelorMittal: Usb, sciopero a oltranza dal 20 luglio #14luglio #taranto #usb #arcelormittal #economia #exilva… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva sciopero Ex Ilva, Usb Taranto: sciopero e presidio allo stabilimento Cosmopolismedia Ex Ilva, Usb Taranto: sciopero e presidio allo stabilimento

Dalle ore 7 di questa mattina i dipendenti di ArcelorMittal, Ilva in AS e dell’appalto sono riuniti davanti alla portineria C. Dal coordinatore provinciale Rizzo la protesta: “Via il gruppo franco ind ...

ArcelorMittal, a Taranto sciopero indetto dal sindacato Usb

È in corso da questa mattina alle 7, nello stabilimento siderurgico ArcelorMittal, ex Ilva, di Taranto, uno sciopero indetto dal sindacato Usb. Oltre allo sciopero, c’è anche un presidio sindacale di ...

Dalle ore 7 di questa mattina i dipendenti di ArcelorMittal, Ilva in AS e dell’appalto sono riuniti davanti alla portineria C. Dal coordinatore provinciale Rizzo la protesta: “Via il gruppo franco ind ...È in corso da questa mattina alle 7, nello stabilimento siderurgico ArcelorMittal, ex Ilva, di Taranto, uno sciopero indetto dal sindacato Usb. Oltre allo sciopero, c’è anche un presidio sindacale di ...