Dicono sciocchezze, poi gridano al fake. Ancora bugie M5s-Castelli (Di lunedì 20 luglio 2020) Laura Castelli continua insieme a tutto il Movimento cinque stelle a sostenere di non avere detto quello che Il Tempo le ha attribuito a proposito dei ristoratori, e cioé che non essendoci più mercato per loro andrebbero aiutati con creatività a inventarsi un altro mestiere. Scelta un po' sciocca e che prende per idioti gli italiani, visto che on line è disponibile il video integrale delle sue dichiarazioni al Tg2 Post di venerdì sera. Eppure ieri un fantomatico "entourage" della viceministra insisteva con le agenzie nel sostenere che i virgolettati attributi alla Castelli da Il Tempo erano falsi. Ho dovuto replicare con una nota ufficiale, perché quell'entourage non ha alcun diritto di smentire quel che invece è vero. Quel venerdì sera ero presente in trasmissione come ... Leggi su iltempo

