Covid | Giuliana De Sio racconta la malattia | Esperienza traumatica | sono stata due settimane in isolamento

Giuliana De Sio torna in tv e racconta il suo incontro ravvicinato col coronavirus. Un'Esperienza drammatica, che ha segnato profondamente l'attrice campana. "Durante il Covid ho cercato di sopravvivere, perché ce l'ho avuto in una forma molto grave", ha rivelato a Insonnia.La De Sio è stata ricoverata allo Spallanzani in totale isolamento per ben due settimane. "L'isolamento è una cosa che non si può immaginare. Stare chiusi a chiave dentro una stanza da solo, a combattere con un respiro che c'è e non c'è, senza che nessuno possa entrare... È stata un'Esperienza molto traumatica, ma ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giuliana Giuliana De Sio racconta il dramma del coronavirus: "Ne sono uscita bene" Gossipblog Carlo Giuliani ucciso 19 anni fa al G8 di Genova/ I NoGlobal “Avevamo ragione noi”

Sono passati esattamente 19 anni dalla morte di Carlo Giuliani. Il 20 luglio del 2001 l’attivista NoGlobal veniva ucciso dalle forze dell’ordine a Genova, colpito da un proiettile mentre lo stesso sta ...

G8 di Genova, 19 anni fa la morte di Carlo Giuliani. Il papà: “Un’ingiustizia”

Giuliano Giuliani, pur rispettando le norme a causa dell’emergenza Coronavirus, sarà comunque in piazza anche se tutto sarà diverso, senza palco né troppe persone, come lui stesso ha spiegato.

