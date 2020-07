Coronavirus, in Abruzzo, prima segnalazione positività con 'Immuni' (Di lunedì 20 luglio 2020) Chieti - Per la prima volta in Abruzzo attivata la procedura per la segnalazione di positività, in forma anonima e volontaria, tramite app Immuni, di una persona risultata contagiata dal Covid-19. Una delle 5 persone risultate positive negli ultimi giorni al test per il Coronavirus in provincia di Chieti aveva infatti installato l'app sullo smartphone e oggi ha dato il consenso per lo sblocco del codice tramite operatore sanitario del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti. Tale procedura invia una segnalazione anonima per avvertire le altre persone che hanno installato Immuni e che sono eventualmente state a contatto diretto con quella positiva, secondo quanto rilevato dall'app tramite scambio di codici casuali via Bluetooth ... Leggi su abruzzo24ore.tv

