Coronavirus: contagi in calo, +190 in 24 ore.13 morti (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 20 LUG - Cala il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 190, a fronte dei 219 di ieri. Le nuove vittime sono ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - TizianaFerrario : anche quei politici che fanno raduni senza mascherina possono favorire i contagi. #Salento #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Usa, altri 60.200 contagi in un giorno - corgi_lover : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Contagi in calo, +190 in 24 ore. 13 le vittime Gli attualmente positivi sono ora 12.404 (-36), i guariti 197… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - In Italia 190 nuovi contagi, 13 morti e 213 guariti nelle ultime 24 ore -