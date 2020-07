Conte,Kolarov su Lautaro?Ho visto tutto,arbitro ha sbagliato (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 20 LUG - "Non è una situazione dubbia. Io l'ho vista chiaramente: Kolarov non prende assolutamente la palla, ma il calcagno di Lautaro. Ho massimo rispetto per gli arbitri, anche loro ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : Roma-Inter furia Conte: “Calendario folle schiaffi solo alla mia squadra. Contatto Kolarov-Lautaro? Ho la mia idea… - zazoomblog : Roma-Inter furia Conte: “Calendario folle schiaffi solo alla mia squadra. Contatto Kolarov-Lautaro? Ho la mia idea… - ScMotorieSelmi : Conte,Kolarov su Lautaro?Ho visto tutto,arbitro ha sbagliato - cicciopuz : RT @Alex_Cavasinni: #Conte: 'L'1-1 dubbio? Nessun dubbio, #Kolarov prende il calcagno di #Lautaro. L'avevo vista perfettamente già dal camp… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Conte,Kolarov su Lautaro?Ho visto tutto,arbitro ha sbagliato 'Ma rispetto Di Bello, anche lui vive una situazione anomala' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Kolarov Conte,Kolarov su Lautaro?Ho visto tutto,arbitro ha sbagliato Tiscali.it Fonseca: «Abbiamo perso due punti». Conte si lamenta. «Calendario folle»

Paulo Fonseca non ha dubbi: «Abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol, ma solo calci da fermo. Questo è il calcio però. Sono ...

Furia Conte: «Calendario folle. Chi prende gli schiaffi è sempre l’Inter»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida pareggiata contro la Roma. PRESTAZIONE – «Stiamo parlando di una squadra che secondo me sta facendo delle ottime ...

Paulo Fonseca non ha dubbi: «Abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol, ma solo calci da fermo. Questo è il calcio però. Sono ...Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida pareggiata contro la Roma. PRESTAZIONE – «Stiamo parlando di una squadra che secondo me sta facendo delle ottime ...