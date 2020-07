Commercio. Pica: intervenire su assembramenti (Di lunedì 20 luglio 2020) “Alcune settimane fa avevamo segnalato le nostre preoccupazioni circa gli assembramenti rilevati nelle zone della movida romana”. E’ quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. “In relazione agli episodi di questo ultimo fine settimana e al fine di evitare che la situazione precipiti, rilanciamo alla sindaca Raggi, al presidente della Regione Lazio Zingaretti, ai vertici della Prefettura e della Polizia Locale la proposta di un tavolo di confronto. Bisogna intervenire congiuntamente, anche insieme agli esercenti, per condividere le azioni da intraprendere insieme al lancio di una forte campagna di sensibilizzazione per i cittadini e i giovanissimi” conclude la nota. Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Commercio Pica Commercio. Pica: intervenire su assembramenti RomaDailyNews