Casina Raffaello, centro estivo aperto tutta l’estate (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – Sara’ aperto per tutta l’estate il centro estivo per bambini dai 5 ai 12 anni inaugurato lo scorso 17 giugno a Casina di Raffaello, lo spazio arte e creativita’ dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Ze’tema Progetto Cultura. Fino all’11 settembre il centro estivo, si legge nella nota di Ze’tema, accogliera’ i bambini dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 8.00 alle 12.30, con prenotazione obbligatoria al contact center 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il costo giornaliero e’ di € 7,00 a bambino. Sara’ chiuso nelle giornate di sabato e domenica e dal 14 al 17 agosto. Di recente ... Leggi su romadailynews

Cold case: un'equipe di Bicocca risolve i misteri sulla morte di Raffaello, 500 anni dopo

Ci sono voluti 500 anni e un bel po’ di studio, analisi, ricostruzioni e confronti per risolvere il ‘giallo’ della morte di Raffaello Sanzio. Il pittore morì a soli 37 anni a Roma nel 1520, per ragion ...

Com'è morto Raffaello Sanzio? Il giallo sul pittore rinascimentale arriva a teatro

. Si parte il 21 luglio alle ore 21 presso il Circolo della Pipa di Roma con lo spettacolo “Giallo Raffaello” di Riccardo Bàrbera e Barbara Chiesa, che verrà replicato dal 22 Luglio al 22 Settembre pe ...

Ci sono voluti 500 anni e un bel po' di studio, analisi, ricostruzioni e confronti per risolvere il 'giallo' della morte di Raffaello Sanzio. Il pittore morì a soli 37 anni a Roma nel 1520, per ragion .... Si parte il 21 luglio alle ore 21 presso il Circolo della Pipa di Roma con lo spettacolo "Giallo Raffaello" di Riccardo Bàrbera e Barbara Chiesa, che verrà replicato dal 22 Luglio al 22 Settembre pe ...