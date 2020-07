7 aggressioni in 12 giorni: Milano diventa pericolosa (Di lunedì 20 luglio 2020) La violenza sessuale avvenuta al Monte Stella è stato il punto di partenza: ora Milano considerata pericolosa anche all’estero. La città sta diventando un Far West: in meno di due settimane a Milano si sono verificate 7 aggressioni. La più drammatica il 15 luglio, quando una donna di 45 anni è stata violentata mentre portava a … L'articolo 7 aggressioni in 12 giorni: Milano diventa pericolosa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La violenza sessuale avvenuta al Monte Stella è stato il punto di partenza: ora Milano considerata pericolosa anche all’estero. La città sta diventando un Far West: in meno di due settimane a Milano s ...

Accoltellato in via Emilia, prognosi di 10 giorni Si infittisce il mistero: dalla vittima pochi dettagli

Il ferito, un ragazzo di 24 anni di origine Slovacca, senza fissa dimora e noto alla polizia in quanto abituale mendicante della zona, è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 10 giorni per .

Il ferito, un ragazzo di 24 anni di origine Slovacca, senza fissa dimora e noto alla polizia in quanto abituale mendicante della zona, è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di 10 giorni per .