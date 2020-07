5G, l’esperto: “La Ue sfrutti i dubbi sugli apparati cinesi per rilanciare la sua industria delle tlc affossata dalla guerra sui prezzi” (Di lunedì 20 luglio 2020) E se la querelle sull’uso di apparati cinesi di telecomunicazioni si trasformasse in un’opportunità? Con la politica che punta a utilizzare il denaro in arrivo dal Recovery fund per recuperare una sovranità tecnologica perduta. Per Giorgio Ventre, docente di sistemi di elaborazione delle informazioni all’Università di Napoli, il caso Huawei potrebbe essere il punto da cui ripartire per rilanciare il settore delle telecomunicazioni in Italia e in Europa. Perché non tutto è perduto: gli Stati Uniti non hanno un campione del 5G, i cinesi sì, ma in Europa ancora sono attive nel settore Ericsson e Nokia. Lo spazio per crescere c’è, le opportunità pure. Serve solo la volontà politica europea e ... Leggi su ilfattoquotidiano

