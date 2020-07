Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 18:30 (Di domenica 19 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio: TRAFFICO DI RIENTRO IN AUMENTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO TRA PARCO DE’ MEDICI E L’ANSA DEL TEVERE IN ENTRATA; ANCORA FORTI DISAGI SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO DI VIA DI PRATICA TRA L’INNESTO CON LA PONTINA STESSA E PRATICA DI MARE. SI RALLENTA POI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE ... Leggi su romadailynews

