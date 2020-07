The ReLOUD: «Il muretto, Ostia e i software: così siamo diventati dj» (Di domenica 19 luglio 2020) Alex Tripi e Nello Greco sono i volti dietro ai The ReLOUD, al loro primo attesissimo disco, To The Other Side. Il progetto ha guadagnato velocemente una reputazione molto solida e il loro lavoro è stato supportato da DJ di fama mondiale come Eric Morillo, Milk & Sugar, David Morales, Wally Lopez e Prok & Fitch, ricevendo sostegno anche da radio di settore come BBC Radio 1, Ministry of Sound Radio, Hed Kandi Radio e contribuendo a portare il duo romano a ottenere diverse top 10 nella UK CLUB CHART, BUZZ CHART, COOL CUTS CHART. Questo successo a livello estero ha indotto i The ReLOUD ad avviare molte collaborazioni di livello internazionale come OLA, Inaya Day, Crystal Water e i Jungle Brothers solo per nominarne alcuni. Nel 2015 hanno firmato con la label D:VISION e con il loro singolo ONCE AGAIN ottengono il supporto di artisti del calibro di Benny Benassi, Bob Sinclair, Chus & Ceballos, Fatboy Slim, Groove Armada, Hernan Cattaneo, Marco Carola, Nora En Pure e Roger Sanchez. Di più: David Morales se ne innamora talmente da volerne fare un official remix. Ecco la nostra intervista. Leggi su vanityfair

Il suono del vento di Marte nel nuovo album del duo The ReLOUD

Milano, 29 giu. (askanews) – Un progetto nuovo e interessante quello di The ReLOUD duo romano di producer e dj celebri per i loro remixes che hanno deciso di uscire con To The Other Side, 10 tracce in ...

