Sirene inglesi per Douglas Costa: la Juve prepara il colpo in attacco (Di domenica 19 luglio 2020) Douglas Costa potrebbe lasciare la Juventus in estate. Il calciatore brasiliano è finito nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola, che lo ha già allenato ai tempi del Bayern Monaco. Tra i due è rimasto un buon rapporto e presto potrebbero tornare a riabbracciarsi. Il Manchester City può tornare a fare mercato senza l'assillo dell'esclusione dalla Champions League e Pep Guardiola continua a pensare in grande. Secondo Tuttosport è pronto l'assalto a Douglas Costa, che piace anche al PSG.... Leggi su 90min

