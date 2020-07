Serie A, Parma-Sampdoria 2-3: ducali ingenui, Bonazzoli-Quagliarella li puniscono (Di domenica 19 luglio 2020) Partita folle al Tardini: Parma-Sampdoria si chiude 3-2 per i blucechiati.Vittoria convincente ottenuta dagli uomini di Ranieri che hanno praticamente conquistato una salvezza che fino a qualche settimana fa non era proprio certa. Prima frazione di gioco di stampo ducale grazie alla rete siglata da Gervinho al 18' e all'autorete di Bereszynski propiziata da una conclusione di Kulusevski. Nella ripresa sale però in cattedra la Samp che prima accorcia con un colpo di testa di Chabot e poi la pareggia con una magia a giro di Quagliarella. La rete del definitivo 3-2 la mette a segno Federico Bonazzoli che insacca su assist dello stesso attaccante napoletano.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol

