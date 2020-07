Serie A, 34ª giornata: le designazioni arbitrali per la partita del 20 luglio, Juventus-Lazio… (Di domenica 19 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del V.A.R. e dell’A.V.A.R. che dirigeranno la gara valida per la 15ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma lunedì 20 luglio 2020.Juventus – LAZIO Lunedì 20/07 h. 21.45ORSATOMANGANELLI – PRETIIV: PICCININIVAR: MAZZOLENIAVAR: SCHENONE Leggi su mediagol

