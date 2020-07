Sampdoria, Ranieri: “In questa rimonta ci ho rimesso il fegato. Parma sbalordito dalla nostra reazione” (Di domenica 19 luglio 2020) Vittoria di misura fondamentale per la Sampdoria di Claudio Ranieri che ipoteca ormai la salvezza. I blucerchiati con la vittoria sul Parma salgono così a quota 41 punti in classifica.LE PAROLE DI Raniericaption id="attachment 989863" align="alignnone" width="300" Ranieri (Getty Images)/captionClaudio Ranieri analizza il match della sua squadra a Sampdoria.it: "Hanno iniziato meglio di noi, poi non avevamo mai giocato alle cinque e un quarto e infine il campo non era bagnato. Così la palla non scorreva. Ci abbiamo messo un tempo a capirlo, poi nel secondo tempo siamo stati più corti e compatti. Così tutto è cambiato. Loro sono rimasti sbalorditi dal nostro ritorno, le rimonte sono le partite più belle anche se ci rimetti il ... Leggi su itasportpress

