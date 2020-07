Quartararo vince la prima, Vinales e Dovizioso sul podio. Marquez, rimonta e paura: fuori (con Valentino) (Di domenica 19 luglio 2020) prima gara del MotoGp 2020 e prima sorpresa: a Jerez de la Frontera vince il francese Fabio Quartararo su Yamaha Petronas (partito dalla pole). Alle sue spalle, Maverick Vinales e l'italiano Andrea Dovizioso, protagonista di una ottima scalata con la Ducati. Sfortunatissimo il pluri-campione del mondo e grande favorito Marc Marquez: il padrone di casa va al comando, sbaglia, effettua una rimonta clamorosa ma quando è al terzo posto esce nella curva 4, che già gli era costata caro in precedenza. paura per il pilota della Honda, dolorante al polso e portato via in barella. Valentino Rossi, invece, non ha terminato al gara a conferma di un weekend molto difficile. Leggi su liberoquotidiano

