Nel 2015 Inter e Juve volevano già acquistare Osimhen (Di domenica 19 luglio 2020) La Gazzetta dello Spot rivela oggi un retroscena Interessante su Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano seguito dal Napoli, poteva arrivare in Italia già nel 2015, conteso da Juve e Inter. A raccontarlo l’agente Patrick Bastianelli che lo aveva scoperto in Cile nel Mondiale Under17 «aveva fatto gol in tutte le partite, dieci a fine torneo, eletto Scarpa d’Oro» Inter e Juve sono state le prime ad essere contattate ed hanno subito dimostrato apprezzare il ragazzo «Ne avevo parlato con Paratici e Ausilio: entrambi hanno apprezzato subito le qualità che poi ha confermato negli anni» Purtroppo tesserare un 17 enne extracomunitario non è semplice «Il ragazzo, appena 17enne e con passaporto da ... Leggi su ilnapolista

SkySportF1 : Un omaggio a JULES BIANCHI nel giorno della sua scomparsa ? Vittima di un incidente nel #JapanGP 2014, morì a 25 an… - LiaQuartapelle : Chi ha tendenze autoritarie per affermarle usa il potere simbolico del patrimonio culturale dell’umanità, cioè di t… - napolista : Nel 2015 #Inter e #Juve volevano già acquistare #Osimhen Lo racconta alla Gazzetta dello Sport l’agente Patrick Ba… - marylonO : Nel 2015 mi son fatta ritrarre accanto ad Hulk, il personaggio verde che sta ad indicare la potenza dei reali asbur… - vivodiharold12 : ZAYN MALIK aka DJ MALIK, VAS HAPPENING BOY, GIUDA ecc ha lasciato la band nel 2015 è il bad boy misterioso e silen… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2015 L'Unione contro le fake news, dal 2015 fino all'imminente Digital Service Act: una battaglia per la democrazia la Repubblica Grave situazione di liquidità e c’è un buco da coprire subito

Preoccupata relazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Riscontrate “gravi irregolarità” e accertati “squilibri sia finanziari che di cassa” PESCIA Le casse del Comune versano ...

Francia, incendio nella cattedrale di Nantes

È scoppiato un incendio nella cattedrale di Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Lo hanno reso noto i pompieri. Le fiamme sono state «circoscritte», secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. «I d ...

Preoccupata relazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Riscontrate “gravi irregolarità” e accertati “squilibri sia finanziari che di cassa” PESCIA Le casse del Comune versano ...È scoppiato un incendio nella cattedrale di Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Lo hanno reso noto i pompieri. Le fiamme sono state «circoscritte», secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. «I d ...