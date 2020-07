‘Ndrangheta in Liguria, 18 e 15 anni per Carmelo e Francesco Gullace. Ma nel processo Alchemia solo 10 condanne su 30 richieste (Di domenica 19 luglio 2020) La sentenza del processo Alchemia, emessa ieri a Palmi con rito ordinario, ha condannato Carmelo e Francesco Gullace rispettivamente a 18 e 15 anni per associazione mafiosa. Dietro di loro, però, nessuno. Boss senza cosca. Come a dire che l’espansione delle ‘ndrine in calabria riguarda i singoli mafiosi e non le cosche. Delle trenta condanne, per oltre 300 anni di carcere, chieste dai Pm Giulia Pantano, Gianluca Gelso e dall’aggiunto Gaetano Paci, infatti, il collegio giudicante presieduto da Gianfranco Grillone, Francesca Mirabelli e Federica Giovinazzo a latere, ne ha riconosciute solo 10. Per capire occorre fare un passo indietro. L’inchiesta Alchemia riguardava la cosca ... Leggi su ilfattoquotidiano

