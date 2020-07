Lille, 3 calciatori positivi al coronavirus (Di domenica 19 luglio 2020) Continuano i colpi di scena legati al Lille e in qualche modo alla trattativa del Napoli per Osimehn. Il club ieri ha vinto 2-1 l’amichevole disputata contro il Mouscron al termine della quale il presidente Gerard Lopez aveva glissato sul futuro del nigeriano. «Sappiamo tutti che ci sono delle trattative in corso ma non vi va di rispondere alle domande su Osimhen. Preferisco non commentare». Subito dopo l’amichevole è arrivata anche la notizia che 3 calciatori del Lille sono positivi al coronavirus: Renato Sanches, Jonathan Ikoné e Jonathan Bamba. L'articolo Lille, 3 calciatori positivi al coronavirus ilNapolista. Leggi su ilnapolista

