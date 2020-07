KFC, iniziato lo sviluppo in laboratorio di bocconcini di pollo con la stampa 3D (Di domenica 19 luglio 2020) KFC sta cercando di creare i primi bocconcini di pollo al mondo prodotti in laboratorio, come parte del suo concetto di “ristorante del futuro”, ha annunciato l’azienda. La catena di ristoranti di pollo lavorerà con la società russa 3D Bioprinting Solutions per sviluppare una tecnologia di biostampa che “stamperà” la carne di pollo, utilizzando cellule … L'articolo KFC, iniziato lo sviluppo in laboratorio di bocconcini di pollo con la stampa 3D Curiosauro. Leggi su curiosauro

Ultime Notizie dalla rete : KFC iniziato KFC arriva a Bari: la catena del pollo fritto apre in stazione dopo il 15 luglio La Repubblica