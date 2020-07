INFERNO dal Sahara del Luglio 1983, quando il CALDO toccò record clamorosi (Di domenica 19 luglio 2020) L’Estate 2020, con grande sorpresa, si sta candidando ad essere una delle meno calde ed estreme degli ultimi anni. Solo un anno fa, invece, a fine giugno ci fu un’ondata di CALDO eccezionale, capace di portare delle temperature da record che hanno abbattuto alcuni primati che in qualche caso resistevano dal 1983. L’ondata di CALDO estremo del Luglio 1983 fu di proporzioni davvero bibliche ed è forse la più intensa, assieme a quella di fine giugno 2019, che abbia mai colpito l’Italia e parte dell’Europa Centrale nel periodo coperto dalle misurazioni meteoclimatiche. A quei tempi l’evento fu del tutto straordinario, perché in media le estati non erano così roventi come invece lo sono diventate ... Leggi su meteogiornale

Stromboli: dopo l'alba di paura sull'isola rientra l'allarme

PALERMO - Per quanto meno intense rispetto a quelle del 3 luglio dello scorso anno, due forti esplosioni dello Stromboli sono state distintamente avvertite alle 5 di stamane dalla popolazione. I lapil ...

