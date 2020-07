GP Spagna Jerez 2020: Marquez va fuori pista e perde 15 posizioni (Di domenica 19 luglio 2020) Disastro per Marc Marquez, che nella prima parte del Gran Premio di Spagna finisce fuori pista rischiando di cadere e retrocedendo fino alla sedicesima posizione. Inizia così male la stagione per il campione in carica, che riparte subito per provare una disperata rimonta, ma si trova abbastanza lontano alla testa della gara. Leggi su sportface

Moto2, GP di Jerez in Spagna: trionfa Marini (Sky Racing Team VR46)

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - I piloti della MotoGp con in testa Valentino Rossi e Marc Marquez osservano un minuto di silenzio in omaggio alle vittime del Coronavirus prima del via della stagione 2020 a ...

Moto2, GP Jerez in Spagna: Marini vince su Nagashima e Martin. Out Bezzecchi

I primi punti mondiale del 2020 di Luca Marini, arrivano con la vittoria di Jerez (in Qatar problemi di gomma, contatto con Dixon e caduta finale). Il lungo intervallo tra le due gare c’ha restituito ...

