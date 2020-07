Formula 1, Toto Wolff respinge le accuse: “la nostra power unit? Ho sentito parecchie stupidaggini” (Di domenica 19 luglio 2020) La Mercedes continua a dominare la scena in Formula 1, dopo le prime due vittorie ottenute in Austria, anche in Ungheria dovrebbero essere Hamilton e Bottas a giocarsi il successo, almeno stando ai risultati delle Qualifiche. Mark Thompson/Getty ImagesUna superiorità difesa con forza da Toto Wolff, intervenuto a The-Race.com per mettere a tacere alcune critiche sulla power unit Mercedes: “sono stupidaggini quelle legate al fatto che le direttive tecniche ci abbiano dato dei benefici, sono stati ufficializzati dei chiarimenti a partire da Austin l’anno scorso, delle delucidazioni che erano molto importanti. Niente comunque che fosse così sorprendente, perché se si rimaneva aderenti alle regole era piuttosto chiara la situazione. Alcuni dei nostri avversari ci ... Leggi su sportfair

