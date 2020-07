Formula 1, Toto Wolff: “Ho sentito cose stupide sulla nostra power unit” (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo le qualifiche del GP d’Ungheria 2020, Toto Wolff ha parlato ai microfoni di The-Race.com respingendo le critiche fatte alla power unit Mercedes: “Chi dice che le direttive tecniche ci hanno dato benefici tecnici dice stupidate, sono stati ufficializzati dei chiarimenti a partire da Austin l’anno scorso, delle delucidazioni che erano molto importanti. Niente comunque che fosse così sorprendente, perché se si rimaneva aderenti alle regole era piuttosto chiara la situazione – Spiega Wolff che poi prosegue – Alcuni dei nostri avversari ci hanno spinto a livelli assolutamente nuovi. L’anno scorso abbiamo dato tutto per colmare il gap prestazionale a livello di motore. Ce l’abbiamo fatto, ci serviva qualcosa in più rispetto ... Leggi su sportface

