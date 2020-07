F1 Gp Ungheria live, caccia a Hamilton. La gara in diretta (Di domenica 19 luglio 2020) Lewis Hamilton parte oggi in pole position nel Gran Premio d'Ungheria. Il britannico ieri ha centrato la pole numero novanta della carriera, e con un giro record , 1'13"447, nel Q3. L'altro pilota ... Leggi su quotidiano

SkySportF1 : COLPO DI SCENA: Verstappen a muro nel giro di formazione! Tirante dello sterzo rotto per l'olandese! Il LIVE ?… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica 15/70 #HungarianGP #Budapest Seguite la #DIRETTA della gara insieme a noi:… - SkySport : RT @SkySportF1: Pit stop immediato per tutti e passaggio dalle intermedie alle slick! (giro 7/70) E in top-5 ci sono le due Haas! Il LIVE ?… - SkySportF1 : Pit stop immediato per tutti e passaggio dalle intermedie alle slick! (giro 7/70) E in top-5 ci sono le due Haas! I… - infoitsport : Formula 1, GP d'Ungheria 2020: la diretta live da Budapest -