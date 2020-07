“Di nuovo papà!”. Secondo figlio per l’attore e cantante: è lui a dare l’annuncio sui social (Di domenica 19 luglio 2020) Giò Di Tonno diventa papà bis. Della sua vita privata non ha quasi mai rivelato nulla, eppure alcune gioie è impossibile non condividerle. Lo ha annunciato sul proprio profilo Instagram. Noah è nato il 16 luglio, ma Giò ha preferito concedersi altri giorni di privacy familiare, prima di presentare a tutti il Secondo bebè. L’attore e cantante, infatti, è anche papà del primogenito Jad. Jad oggi ha 7 anni e insieme a Noah sono il frutto dell’amore tra Giò e la fotografa italo.marocchina Sara Benmessaoud. La coppia è convolata a nozze nel 2015 e da allora non è mai stata tirata al centro di particolari e pungenti pettegolezzi, segno che non solo la vita privata è ben custodita ma anche nutrita da sentimenti veri e duraturi.



