Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 18 luglio 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 18 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il varietà Grazie a tutti show ha totalizzato 2064 spettatori (13.83% di share); su Canale5 la puntata in replica di La sai l’ultima? ha avuto 1594 spettatori (share 10.68%). Su Italia1 il film La grande Gilly Hopkins ha ottenuto 790 spettatori (4.83%); su Rai2 Novantesimo Minuto 839 (4.87%), poi il film Febbre da cavallo ha portato a casa 809 spettatori (4.79%); su Rai3 il film Troppo forte 679 spettatori (share 4.07%); su Rete4 la soap opera Una vita 960 spettatori (5.96%); su La7 Sette anni in Tibet ne ha avuti 535 (3.48%). Ascolti tv ... Leggi su ascoltitv

italiaserait : Ascolti TV 18 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 18 luglio 2020: Grazie a tutti show, La sai l’ultima?, Una vita, Febbre da Cavallo, dati Auditel… - meligent : (18/07/2020) .#BayYanlis ???? #set : giorno 48 Un'alba dai colori magici ha dato il buongiorno agli interessanti dati… - stefaniatalpo : @SutterCane16 @davidpancaccini @myrtamerlino Beh, se ascolti i Salvini e Meloni di turno.... Sai quanti soldi ci ve… - zazoomblog : Ascolti TV 17 Luglio 2020 dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - #Ascolti #Luglio #auditel #share -