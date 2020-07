Vertice Ue su Recovery fund: la nuova proposta dell’Italia (Di sabato 18 luglio 2020) I negoziati al Vertice Ue proseguono senza esclusione di colpi e Giuseppe Conte gioca le sue carte. Il presidente del Consiglio risponde con una nuova proposta, al documento comune presentato al Consiglio europeo di Bruxelles dai Paesi definiti “frugali”, con Olanda in testa, nel quale si avanza la richiesta di tagliare di 155 miliardi di euro i sussidi. La proposta dell’Italia Il presidente Conte ha rilanciato con l’offerta di modifica di quel meccanismo che potrebbe bloccare in fase di attuazione l’erogazione dei fondi del Recovery fund. Il governo italiano, infatti, si è opposto fin dall’inizio alla richiesta del primo ministro olandese Mark Rutte di prendere le decisioni sui piani di riforma nazionali in Consiglio europeo, con ... Leggi su quifinanza

