The Sims Spark’d: quando i reality incontrano i sim! (Di sabato 18 luglio 2020) Un’iniziativa piuttosto particolare che coinvolge The Sims e unisce il mondo dei videogiochi a quello dei reality: arriva The Sims Spark’d Una delle serie più iconiche sin dall’anno 2000 e, diciamocelo, che ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di molti di noi videogiocatori è The Sims. Ridefinendo il significato di videogioco e permettendo agli utenti di creare e controllare personaggi vivi in un mondo virtuale, The Sims ha dato l’opportunità a ciascuno di noi di vivere un’altra vita, per esprimerci nel modo più autentico e adatto alla nostra personalità. Un successo clamoroso nel corso dei vent’anni appena festeggiati, che ha portato anche a diverse peculiari iniziative. L’ultima? Spark’d! The ... Leggi su tuttotek

gldnstars : vibe strano in questo momento vado a giocare a the sims così mi rilasso - simoxcv : @poiintbreak_ Il mio sarebbe Sims (non sapevo di essere un un giocatore di the sim??) - frag1Ie : SJDJJDJDJDHSJS DULU MAIN THE SIMS DI GAME BOY TRUS GABISA NAIK VESPANYA INGET BANGET - notyourb34 : quero que the sims me proporcione uma casa topzona - chadwickreve : Buongiorno per la prima volta dopo mesi non mi sveglio per studiare, posso andare a spaccarmi di the sims alle nove del mattino -

Una delle serie più iconiche sin dall’anno 2000 e, diciamocelo, che ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di molti di noi videogiocatori è The Sims. Ridefinendo il significato di videogioco e ...

MERCATO A2 - Pistoia Basket ingaggia Deshawn Sims

Nuovo arrivo a Pistoia, che avrebbe concluso l’ingaggio di Deshawn Sims. La 32enne ala-centro statunitense vestirà la quinta maglia italiana in altrettante stagioni di A2: il giocatore di classe 1988 ...

