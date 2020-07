Salvini contestato a Martina Franca (Di sabato 18 luglio 2020) Un gruppo di persone ha contestato ieri sera a Martina Franca il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto per l’inaugurazione della sede locale del partito. “Scemo, Scemo”, hanno urlato alcuni manifestanti che stati tenuti a distanza da poliziotti in tenuta antisommossa. “È una espressione che usano i bambini – ha replicato Salvini – e, anzi, mia figlia di 7 anni è più avanti di voi. Ma che sviluppo cerebrale avete? Ecco l’effetto dell’Azzolina, ministro che ora vuole sfidarmi in Tv. Dove vuole e quando vuole”. Il segretario della Lega ha detto, a proposito delle elezioni Regionali in Puglia, che “Emiliano ha paura” e che coloro che lo stavano contestando “sono i suoi cani da guardia. Dove erano i compagni ... Leggi su nextquotidiano

