Saldi, Di Vincenzo (Original Marines): Troppo tardi il 1° agosto. Serve ossigeno (Di sabato 18 luglio 2020) Sbloccare al più presto la stagione dei Saldi in tutta Italia, senza dover aspettare il primo di agosto, per dare urgentemente ossigeno a tutto il settore dell’abbigliamento. E’ l’appello che il presidente di Original Marines, Antonio Di Vincenzo, lancia alla conferenza delle Regioni, nel corso di un’intervista all’Adnkronos. “Numeri alla mano- spiega Di Vincenzo- la presenza di clienti nei negozi in questa fase post lockdown imposto dal Covid è scesa del -50 percento. Le uniche due Regioni che hanno sostanzialmente tenuto sono la Sicilia con un -5 per cento e la Calabria con un -10 e cioé, non a caso, le uniche due che hanno già dato il via agli sconti: la gente sta aspettando i ... Leggi su ildenaro

