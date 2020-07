Pozzuoli, sanzionati i camion della nettezza urbana di Ischia (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Dodici mezzi della nettezza urbana di Ischia sono stati sanzionati, la scorsa notte, dalla polizia municipale di Pozzuoli. Sprigionando un odore nauseabondo i camion erano sbarcati nel comune flegreo in un orario non consentito. Mentre un tir perdeva addirittura del percolato, lasciando scie di liquido lungo la sua strada. I controlli sono stati effettuati alle 2 di notte, quando sono scattate le sanzioni. Nel comune di Pozzuoli, infatti, non è consentito, come da ordinanza comunale, il passaggio di mezzi adibiti alla raccolta di rifiuti nel fine settimana in un orario che non sia compreso tra le 3 e le 9. “Uno scempio che si ripete sistematicamente – tuona oggi il primo cittadino ... Leggi su anteprima24

