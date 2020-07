Pierluigi Diaco, Mara Venier gli fa il verso e lo interrompe: ‘Stasera conduco io’ (Di sabato 18 luglio 2020) Cena sul meraviglioso terrazzo di Mara Venier, tra gli ospiti Sabrina Ferilli e Pierluigi Diaco e proprio al conduttore di Io e te si rivolge questo siparietto. Zia Mara sta facendo delle storie su Instagram mostrando ai follower la splendida vista che si gode da casa sua e poi si sofferma su Diaco che deve dirle una cosa. A questo punto però la Venier lo interrompe e gli dice ‘Stasera conduco io‘. Il riferimento, neppure troppo velato, è a una frase che il conduttore ha usato, in modo infelice, diverse volte nella sua trasmissione pomeridiana su Rai1 nei confronti di alcuni ospiti che lo interrompevano o parlavano troppo. Un ‘vuoi condurre tu?’ che è esploso durante ... Leggi su tvzap.kataweb

LaMammaN1 : - DoctorDeathStar : RT @emilzapa: @LucillaMasini Pierluigi Diaco non ha capito cosa farebbe la Meloni a tutti quelli che , come lui, si sentono in dovere di r… - BertiniMaurizia : RT @leidaa_onlus: Anche il bravissimo giornalista Pierluigi Diaco sostiene la nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente che, con i suo… - zazoomblog : Pierluigi Diaco a cena a casa di Mara Venier lo sfottò della conduttrice diventa virale: Stasera... -… - Francis59218229 : Scusate ma Pierluigi Diaco come è che piange o si commuove durante ogni sua trasmissione? Lo sa che ridere fa bene e genera endorfine? -