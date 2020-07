Parete nel dolore, è morto Vincenzo Costanzo: fu presidente del comitato festa (Di sabato 18 luglio 2020) Parete. La notizia è giunta improvvisa e dolorosa a tutta la comunità paretana nel pomeriggio di oggi. È venuto a mancare Vincenzo Costanzo. Molto conosciuto in città, è stato dipendente comunale e presidente del comitato festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda, comprotettrice di Parete. La cittadina casertana è avvolta nel dolore. I funerale … L'articolo Parete nel dolore, è morto Vincenzo Costanzo: fu presidente del comitato festa Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

