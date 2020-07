Overwatch e il suo Summer of Music ospita autori di talento (Di sabato 18 luglio 2020) Blizzard ha annunciato, tramite comunicato stampa, la selezione di talenti Musicali scelti per la Summer of Music a tema Overwatch Arrivato ormai praticamente su ogni piattaforma, Overwatch si conferma essere uno degli sparatutto con eroi più apprezzati dal pubblico. Nonostante le varie polemiche che hanno investito Blizzard nel corso del tempo, che confermano quanto l’azienda possa essere controversa e discutibile quando vuole, Overwatch continua la sua scia di successo e di affetto da parte dei fan. Un successo che fa ben sperare per il sequel, Overwatch 2, annunciato tempo fa, ma che lascia anche dei dubbi. Quanti giocatori abbandoneranno effettivamente un primo capitolo così amato per l’ignoto? Non è tanto di speculazioni, ... Leggi su tuttotek

eSportsMag_it : È la fine di un’era per Babybay, nome di battaglia di Anderj Francisty, DPS veterano degli Atlanta Reign. Ha annunc… - tuttoteKit : #Overwatch e il suo Summer of Music ospita autori di talento #Blizzard #NintendoSwitch #PC #PS4 #XboxOne #tuttotek - KymaZarya : RT @MercyValkyrie: Durante la loro esibizione a Sanremo, il dottor #SiebrendeKuiper preso dalla sua musica, ha fatto ascendere con il #flus… - MercyValkyrie : Durante la loro esibizione a Sanremo, il dottor #SiebrendeKuiper preso dalla sua musica, ha fatto ascendere con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch suo Addio Overwatch League, se ne va anche Babybay eSportsMag Overwatch e il suo Summer of Music ospita autori di talento

Vi parliamo di musica. La musica è sempre stata una parte integrante di Overwatch, e decisamente una parte del suo successo. Ad inizio settimana, l’azienda ha rilasciato la colonna sonora del titolo ...

Overwatch: Legendary Edition

Overwatch per Nintendo Switch è stato il mio primissimo approccio non solo al titolo, mai giocato prima su nessun’altra piattaforma, ma in generale al genere cosiddetto “hero shooter”, una sotto-categ ...

Vi parliamo di musica. La musica è sempre stata una parte integrante di Overwatch, e decisamente una parte del suo successo. Ad inizio settimana, l’azienda ha rilasciato la colonna sonora del titolo ...Overwatch per Nintendo Switch è stato il mio primissimo approccio non solo al titolo, mai giocato prima su nessun’altra piattaforma, ma in generale al genere cosiddetto “hero shooter”, una sotto-categ ...