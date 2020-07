Nozze segrete per la principessa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi, ma il Coronavirus c’entra poco (Di sabato 18 luglio 2020) E alla fine anche Beatrice di York, la figlia di Andrea e Sarah Ferguson ha detto sì al suo amato, Edoardo Mapelli Mozzi. I due avevano programmato la cerimonia per il 29 maggio, ma l’epidemia li aveva costretti ad annullare il tutto. Poi però ad offuscare il loro giorno speciale ci si sono messi pure i trascorsi oscuri del padre di lei, il principe Andrea di York infatti è coinvolto nello scandale Epstein e accusato di aver avuto rapporto con delle minorenni (motivo per cui gli è stato tolto qualunque incarico ufficiale in seno alla royal family). Ed infine rimaneva anche l’ombra di Meghan Markle, il cui ritorno in Inghilterra dopo la fuga con marito e figlio avrebbe occupato tutta la scena (come successe al matrimonio della sorella di Beatrice, Eugene, in cui la ... Leggi su tvzap.kataweb

