Nantes, incendio in una chiesa gotica: e torna lo spettro di Notre Dame (Di sabato 18 luglio 2020) Il fantasma di Notre Dame torna a spaventare la Francia. Dopo il terribile incendio che ha colpito più di un anno fa la cattedrale di Parigi, stamattina il fuoco ha bruciato l’interno di una cattedrale di Nantes. Alle 8 e 30 le fiamme erano già visibili, sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco. La Cathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul è andata sta ancora bruciando, ora un denso fumo nero sta coprendo il cielo sopra la cattedrale. Scene tragiche a cui hanno assistito impietriti gli abitanti della zona. Impossibile non pensare a quanto successo a Notre Dame. Le forze dell’ordine sono a lavoro per cercare di capire i motivi del rogo. Notizia in aggiornamento. L'articolo Nantes, ... Leggi su italiasera

