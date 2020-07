Lorenzo Zurzolo ospite al Giffoni50 il 26 Agosto (Di sabato 18 luglio 2020) Lorenzo Zurzolo incontrerà i jurors di Giffoni50 il prossimo 26 Agosto e riceverà l’Explosive Talent Award, assegnato ai migliori talenti emergenti Lorenzo Zurzolo ospite di Giffoni50 il prossimo 26 Agosto 2020. Nel corso dell’incontro con i jurors, il giovane attore romano riceverà l’Explosive Talent Award, riconoscimento riservato ai migliori talenti italiani ed internazionali. Zurzolo, vent’anni, è salito alla ribalta internazionale grazie alla serie tv Netflix Baby diretta da Andrea De Sica e Anna Negri dove interpreta Niccolò Rossi Govender, uno studente ombroso che intrattiene un rapporto equivoco con la sua professoressa di atletica ... Leggi su zon

NetflixIT : Lorenzo Zurzolo insegnaci le tattiche d’amore ma anche quelle calcistiche. - giffonifilmfest : Lo avete visto a Roma per Baby e 'Sotto il sole di Riccione', il 26 agosto LORENZO ZURZOLO sarà finalmente a… - vivian_shiosi : Lorenzo Zurzolo é meu crush da vida?? - beomich : a mi Lorenzo Zurzolo me lo dejan - TQUILAB4SUNRISE : ? ?? ? ? lorenzo zurzolo + joshua bassett crackships. -

