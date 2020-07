L'opera torna in scena. E "Rigoletto" conquista il Circo Massimo - (Di sabato 18 luglio 2020) Paolo Scotti La regia di Damiano Michieletto "sfrutta" l'obbligo delle distanze in chiave creativa Una scommessa. Anzi: una rivelazione. Perché se il Rigoletto che giovedì, alla presenza del presidente Mattarella e dei presidenti di Camera e Senato ha inaugurato la stagione estiva dell'opera di Roma, era all'inizio un'ardua sfida, alla fine si è rivelato una sorprendente scoperta. Quella di un nuovo tipo di spettacolo, del tutto inedito e coinvolgente. La premessa è nota: obbligato dalle misure anti-covid a tenere innaturalmente lontani fra loro i cantanti, e perdippiù in un'opera fisica come questa, fatta di amore, sesso e violenza, il regista Damiano Michieletto - uno che ha la preziosa capacità di sconvolgere le cose solo per renderle più incisive e affascinanti - ha ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : opera torna L'opera torna in scena. E "Rigoletto" conquista il Circo Massimo ilGiornale.it La scalinata degli sposi torna a splendere

I colori "ritrovati" ne esaltano quella monumentalità che fa della Scalinata del Santissimo Crocifisso uno dei luoghi più visitati dai turisti. Il più ambito, a San Miniato, dalle coppie che vengono p ...

Bus Roma, gli autisti inventano i guasti per non guidare. In 150 nel mirino di Atac

Guasti inventati: dall’aria condizionata al sedile in cabina di guida, alle sospensioni giudicate «troppo rigide» per proseguire oltre. È così che molti bus della Capitale azionano le quattro frecce: ...

