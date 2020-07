L’irresistibile strategia del non essere (Di sabato 18 luglio 2020) Milano, gennaio 2020. Il covid-19 non aveva ancora assediato le città del nord Italia, eppure Claudio Madia conduceva già da tempo il suo smart-working circense. Un circo in casa, il Circincà. «Nella mia vita non mi sono mai arreso, mai fermato. Un giorno ho deciso di trasformare questa stanza in un circo, un piccolo circo, che raccogliesse in uno spazio così ridotto tutta la mia vita», ha dichiarato l’artista. La sua storia ha conquistato il primo premio del concorso Canon … Continua L'articolo L’irresistibile strategia del non essere proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

