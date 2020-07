LEC Superweek frantuma il record di visualizzazioni di League of Legends (Di sabato 18 luglio 2020) Si è appena conclusa la prima settimana di LEC Superweek e già un record è caduto! Stiamo parlando del numero di visualizzazioni per un evento competitivo di League of Legends. Questa prima settimana è stata chiamata Superweek per richiamare l’attenzione dato che si sono disputate tre sfide: una venerdì, una sabato e una la domenica. Dalla settimana due fino alla settimana sette del torneo verranno disputati solo due match nei giorni di sabato e domenica. L’ultima settimana, l’ottava, sarà un’altra Superweek con tre partite in programma nei giorni di venerdì, sabato e domenica. La prima settimana di LEC ha registrato un totale di 13454941 ore viste da parte di appassionati di esports. Questo ... Leggi su esports247

esports247_it : LEC Superweek frantuma il record di visualizzazioni di League of Legends -

Ultime Notizie dalla rete : LEC Superweek Loft128: super week-end all’insegna della musica e della beneficenza Spoltore Notizie